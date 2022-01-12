В поездах "Укрзализныци" появились кофейные автоматы

В поездах "Укрзализныци" появились кофейные машины с ассортиментом напитков. Пассажиры могут приобрести кофе, капучино, горячий шоколад или чай, сообщает Сегодня.

Пассажир может насладиться, в частности, кофе, капучино, горячим шоколадом или чаем. Для этого необходимо внести в автомат деньги, выбрать необходимый напиток и подождать, пока он приготовится. Цена за порцию кофе, капучино или шоколада — 20 гривен. Стоимость чая — 10 гривен.

Один из автоматов был замечен в поезде №38, сообщением "Киев — Запорожье".

Автомат предлагает 8 напитков/Фото: "Сегодня"