"Интер" на последних секундах вырвал Суперкубок Италии

Миланский "Интер" - обладатель Суперкубка Италии-2021. Миланский клуб уже в компенсированное ко второму овертайму времени вырвал победу у "Ювентуса" - 2:1, сообщает РБК-Украина.

Основное время поединка завершилось вничью 1:1. Причем оба мяча были забиты в первом тайме. Первыми счет открыли игроки "Ювентуса". На 25-й минуте МакКенни оказался сам на линии вратарской и головой переправил мяч в сетку ворот "Интера" - 1:0.

Но уже через 10 минут "интеристы" счет сравняли. С пенальти отметился Мартинес - 1:1.

Казалось, что все решиться в серии послематчевых пенальти, но против этого был игрок "Интера" Санчес, который уже на 121 минуте отправил мяч в сетку ворот "Юве" и подарил Суперкубок своей команде - 2:1. Грубую ошибку в собственной штрафной допустил Сандро, который неудачно пытался сбросить мяч грудью своему партнеру.

ИНТЕР - ЮВЕНТУС 2:1

Мартинес, 35 (п), Санчес, 120+1 - МакКенни, 25

"Интер": Ханданович - Шкриньяр, Де Врей, Бастони - Думфрис (Дармиан, 90), Барелла (Видаль, 89), Брозович, Чалханоглу, Перишич (Димарко, 101) - Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 75)

"Ювентус": Перин - Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Сандро - Бернардески (Мело, 80), Локателли (Бентанкур, 91), Рабьо, Маккенни - Кулусевски (Дибала, 74) - Мората (Кен, 88)