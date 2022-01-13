Чем богат Казахстан и пострадает ли из-за протестов Украина

В Казахстане, где проходят массовые протесты, уровень ВВП на душу населения в два раза выше, чем в Украине. Но при этом простой житель Киева зарабатывает в два раза больше, чем человек из казахстанской столицы, сообщает Обозреватель.

Почему так происходит, кому достались богатства Казахстана и чем еще известная эта страна?

Казахстан – экономически успешная страна, но казахи – нет

Казахстан – первая страна из состава бывшего СССР, которая досрочно погасила все свои кредиты перед МВФ, это произошло еще в начале нынешнего века. Темпы экономического роста этой страны были настолько высокими, что она даже вместе с Китаем и Катаром попала в тройку наиболее быстрорастущих государств.

Такой стране сложно быть неуспешной и вот почему:

Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана;

второе место в мире по запасам хрома, свинца, цинка;

третье в мире по запасам марганца;

входит в десятку по запасам угля, железа и золота;

11-е место в мире по объемам нефти и газа.

Казахи экспортируют алмазы, драгоценные металлы и энергоресурсы. Благодаря этому страна может зарабатывать миллиарды долларов. И хоть население Казахстана в два раза меньше, чем в Украине, ВВП на душу населения там в 2,3 раза выше. Общий ВВП в нашей стране, по данным МВФ, составляет 181 миллиард долларов, в Казахстане же 194 миллиарда долларов.

Казалось бы, у казахов должны быть и намного выше зарплаты, чем у украинцев. Но нет. Если сравнивать наши столицы, то в Киеве средняя зарплата почти в два раза выше, чем в Нур-Султане (Астане): 21,4 тысячи гривен против 11,7 (в переводе на наши деньги). А вот если сравнить показатели по странам в целом, то разница будет не настолько значительной.

В итоге, по данным Сost-of-living, потребительская способность киевлян на 30,3% выше, чем у жителей казахской столицы.

Назарбаев и его родственники – долларовые миллиардеры

Нурсултан Назарбаев был бессменным президентом Казахстана с 1991 по 2019 год. Лишь в 79 лет он уступил место Касым-Жомарту Токаеву, но при этом до недавних дней оставался главой Совета безопасности страны (аналог украинского СНБО, возглавляемого президентом) и "Ассамблеи народов". Фактически, Назарбаев оставался у власти. В политику он попал еще в 29 лет, а до этого работал на заводе. Назарбаев всю свою жизнь провел на партийной службе, в чиновничьих кабинетах.

За время его правления оппозиционные и мировые СМИ посвящали сотни материалов его чрезвычайно огромному состоянию. К примеру, российская "Лента", ссылаясь на своих же журналистов, писала: "Состояние самого Нурсултана Назарбаева оценивается в 100 миллиардов долларов. В карманах членов его семьи осели еще большие деньги, которые они предпочитают тратить на предметы роскоши и недвижимость за рубежом" .

И недвижимости у семьи действительно много: по всему миру и в самых дорогих районах. И хоть сам Назарбаев объяснить огромнейшее состояние своим доходом не может, на его дочь и зятя только официально оформлены активы на 6 миллиардов долларов совокупно. Они – полноправные резиденты списка Forbes и входят в пятерку богатейших людей Казахстана.

Еще один официальный миллиардер – Булат Утемуратов – работал в администрации Назарбаева помощником и управляющим делами.

Что ждет Украину из-за ситуации в Казахстане?

Украинской экономике не грозят проблемы в Казахстане, ведь товарооборот с ним у нас небольшой. В то же время из-за усиления влияния России может усложниться торговля через Казахстан с другими странами, говорит директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан. По ее словам, проблемы могут коснуться, к примеру, торгового поезда в Китай, который сейчас периодически ходит.

"Также стоит посмотреть, будут ли через Казахстан идти товары на Среднюю Азию. Ведь у нас часть поставок шла через Черное море, Кавказ и потом в Казахстан в обход России. Поскольку произошла такая ситуация, возможно, будут проблемы с этим маршрутом" , – рассказывает Мовчан.

Но в то же время, по ее словам, доля Средней Азии в украинской торговле достаточно незначительная. Проблемы с доступом на рынки это всегда плохо, но в этом случае некритично. Что же касается угля, который Украина ждала из Казахстана в конце прошлого года, то его поставки и так зависели от России, говорит Мовчан.

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший и.о. министра экономики (2020) Павел Кухта добавляет: "Пока не совсем понятно, сохранит ли Казахстан определенный суверенитет, или же российское влияние там настолько усилится, что Казахстан будет полностью в фарватере РФ. Посмотрим на ситуацию. Но в общем кардинального влияния на нас не будет".

Напомним, по данным Госстата, за 10 месяцев 2021-го объем экспорта из Украины в Казахстан составил 353 млн долл. Больше всего приходится на готовые продукты из зерна, а также атомные реакторы, котлы и машины. Импортировала Украина товаров на 627 млн долл. Больше половины этой суммы (417 млн долл.) приходится на статью "минеральные топлива, нефть и нефтепродукты". Именно к ней относится уголь.