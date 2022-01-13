Врачи развенчали миф о хрусте пальцами: какие последствия

Часто мы или наши знакомые, даже не замечая этого, хрустим пальцами рук. Обычно мы слышим, что это очень плохо для здоровья суставов и приводит к артриту. Однако медицинская наука опровергает этот факт и подчеркивает, что никакого значительного вреда этот процесс не приносит, сообщает Обозреватель.

Как ни странно, а такая простая вещь, как хруст пальцев, стала предметом многих научных студий. Об их результатах рассказывает доктор медицинских наук, в прошлом практикующий ревматолог Роберт Х. Шмерлинг.

Привычка хрустеть пальцами иногда возникает у многих, и объясняют ее способностью успокаиваться или снимать напряжение таким образом.

Потрескивание суставов происходит за счет расстояния между ними, в котором в процессе хруста разрываются пузырьки газа соединительной жидкости. Поскольку им нужно время для восстановления, то невозможно сломать один и тот же сустав дважды.

Врач отмечает, что хруст пальцев не приводит ко вредным последствиям, в редких случаях может разве что вызвать повреждение сухожилия.

В подтверждение своих слов, ревматолог приводит в качестве примера эксперимент врача Дональда Л. Унгера из Калифорнии, который в течение жизни регулярно ломал кости пальцев на одной руке, а сравнив рентгеновские снимки рук, убедился, что артрит с возрастом прогрессировал на обеих руках одинаково. Позднее исследование только подтвердило его выводы.