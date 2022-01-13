Наполеон без выпечки всего за 20 минут: очень простой рецепт
Приготовить невероятно вкусный торт "Наполеон" без выпечки всего за двадцать минут? Казалось бы, такая задача невыполнима. Но имея базовые навыки готовки, немного веры в себя и желания, справиться можно и с ней, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.
Секретом "быстрого" Наполеона поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Для торта нам понадобиться форма диаметром 17 см, а также эти ингредиенты:
- Печенье слоеное "Ушки" - 350-400 г
- Молоко - 600 мл
- Яйцо - 2 шт.
- Сахар - 3 ст. л.
- Мука - 3 ст. л.
- Ванильный сахар - 10 г
- Сливочное масло жирностью 82,5% - 100 г.
- Для заварного крема очень тщательно смешайте 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.
- Молоко подогрейте до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятите. Частями добавьте горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая.
- Крем поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Не доводите до кипения. Если все же крем закипел и появились хлопья яиц, то перебейте погружным блендером до однородности.
- Крем снимите с огня, в горячий крем добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешать.
- Форму выстелите пищевой пленкой.
- Выкладывайте 1 слой печенья, сверху горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем.
- Часть печенья измельчите в крошку, посыпьте сверху.
- Торт оставьте пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы крем схватился.
Очень важно: чтобы торт хорошо пропитался и был вкусным, нужно брать свежее хрустящее печенье.