Наполеон без выпечки всего за 20 минут: очень простой рецепт

Приготовить невероятно вкусный торт "Наполеон" без выпечки всего за двадцать минут? Казалось бы, такая задача невыполнима. Но имея базовые навыки готовки, немного веры в себя и желания, справиться можно и с ней, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Секретом "быстрого" Наполеона поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Для торта нам понадобиться форма диаметром 17 см, а также эти ингредиенты:

Печенье слоеное "Ушки" - 350-400 г

Молоко - 600 мл

Яйцо - 2 шт.

Сахар - 3 ст. л.

Мука - 3 ст. л.

Ванильный сахар - 10 г

Сливочное масло жирностью 82,5% - 100 г.

Скрин: Вот такое печенье нам понадобится

Для заварного крема очень тщательно смешайте 2 яйца с сахаром и мукой, чтобы не было комочков.

Молоко подогрейте до горячего состояния (чтобы от него шел пар), но не кипятите. Частями добавьте горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая.

Крем поставьте на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Не доводите до кипения. Если все же крем закипел и появились хлопья яиц, то перебейте погружным блендером до однородности.

Крем снимите с огня, в горячий крем добавьте ванильный сахар и сливочное масло, перемешать.

Форму выстелите пищевой пленкой.

Выкладывайте 1 слой печенья, сверху горячий крем, продолжая, пока не закончится весь крем.

Часть печенья измельчите в крошку, посыпьте сверху.

Торт оставьте пропитываться при комнатной температуре до полного остывания. Потом поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы крем схватился.

Скрин: Таким получится наш тортик

Очень важно: чтобы торт хорошо пропитался и был вкусным, нужно брать свежее хрустящее печенье.