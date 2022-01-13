Пижамно-офисный гибрид и "четырехдневка": куда двигается рынок труда

Коронавирус стал настоящим бедствием для мира в целом и бизнеса в частности, сообщает Экономическая правда.

Правительства не успевали подсчитывать количество жертв своих граждан и бизнесов. Работники теряли рабочие места, предприниматели – своих рабочих.

Всем приходилось адаптироваться на ходу. Первые вакцины от вируса позволили массово прививать население и дали надежду на восстановление экономики.

Благодаря этому бизнесы стали возобновляться и иногда даже превзошли докризисные показатели. Как следствие Нацбанк спрогнозировал уменьшение безработицы в Украине по итогам 2022 года до 8,6% с рекордных 10,5% в начале 2021 года.

Что происходило на рынке труда в прошлом году? Кого чаще всего искали работодатели? У кого больше выросла зарплата, и что ждет рынок в 2022 году?

Промышленность и айтишники: кого искали в 2021 году

В течение года компании, пострадавшие в 2020 году больше всего, смогли наверстать потерянное. Речь идет о гостинично-рестораном бизнесе, туризме, сфере обслуживания и розничной торговле. С момента введения первого локдауна спрос на рабочую силу в этих областях упал вдвое.

В 2021 году потребности работодателей в работниках значительно возросли, а спрос почти во всех указанных областях вдвое превысил падение 2020 года. Восстанавливающийся медленнее ритейл тоже вернул утраченные рабочие места.

В то же время эти сферы не вошли в перечень наиболее расширившихся за два года. По сравнению с 2019-м, больше вырос спрос на работников из сфер дизайна и недвижимости, медиков, строителей, специалистов по управлению персоналом.

За последние три года самые популярные вакансии не менялись, однако такой статус-кво могут нарушить айтишники. Если в 2019 году ИТ-сфера была на восьмом месте по предложениям рабочих мест, то в 2021 вошла в первую пятерку.

Программирование продолжает держать первенство среди заказов для фрилансеров. По данным Freelancehunt, в 2021 году их количество несколько уменьшилось, однако ежегодно составляет около половины всех проектов. В то же время в 2021 году больше всего выросли заказы для фрилансеров в сферах дизайна, копирайтинга и маркетинга.

Спрос на одно место и зарплаты

В разгар локдауна конкуренция за рабочее место превысила средний уровень последних лет: 104 кандидата на вакансию. После ослабления ограничений ослабла и борьба за место. Если в 2020 году она была самой высокой за последние годы, то в 2021 году количество кандидатов на место в среднем упало до 40.

Ослабление борьбы со стороны кандидатов заставило работодателей повышать зарплаты, реальную стоимость которых обесценила двусмысленная инфляция. Однако такой пересмотр не нивелировал крупнейшего за последние годы скачка цен.

Работодатели в среднем повысили зарплату в вакансиях на 7%. На 10% увеличились зарплаты в сфере культуры, коммуникаций, маркетинга и охраны. Заработки аграриев, педагогов и ученых выросли символически – всего на 2%.

Высокий заработок предлагают в сфере недвижимости, на транспорте и строительстве. Для сравнения, по данным Госстата, средняя реальная (с учетом налоговых изменений и инфляции) зарплата в Украине за год выросла на 8%.

Отраженные в вакансиях зарплаты могут значительно отличаться от реальных, учитывая объем теневых выплат. По данным CASE, бюджет Украины ежегодно теряет около 300 млрд грн (почти треть ВВП) из-за зарплат "в конвертах".

Прогнозы и реальность

В разгар пандемии специалисты предполагали, что в 2021 году на рынке труда будут актуальны следующие тенденции: коронавирус ускорит автоматизацию, страны продолжат бороться с недугом, а нормальные времена начнутся в 2022 году.

Первые два фактора реализовались: крупные компании активно инвестировали в искусственный интеллект и роботов. Примеры есть и в Украине: в Киеве появился первый магазин без кассиров, а вскоре могут появиться автономные почтовые отделения.

Однако время возможного конца пандемии никто не предсказал. Международные финансовые организации и кредитные агентства несколько раз ухудшали экономические прогнозы.

Похоже, гибридные рабочие места и цифровизация процессов не только не исчезнут в 2022 году, но еще более укоренятся в повседневную реальность.

Пижамно-офисная работа

Работники уже привыкли часть недели работать дома, а часть – в офисе. Гибридная форма работы стала привычной опцией, а офисная "пятидневка" уже не вернется. Работники хотят работать два-три дня в неделю дистанционно, чаще всего в пятницу, а понедельники предпочитают посвятить работе в офисе.

В компании Grc.ua рассказывают, что у людей изменился запрос при поиске работы. Они не готовы работать весь день. 72% работодателей предлагают кандидатам полный рабочий день, однако на полную занятость готовы только 59% поисковиков.

Причина в том, что с годами на первый план вышли вопросы баланса работы и личной жизни. С одной стороны, работники выбирают офис для общения и сотрудничества с коллегами, а с другой – не хотят тратить время на дорогу и стремятся совмещать рабочее время и досуг с семьей или друзьями.

Порядок четырехдневный

Работники и работодатели вернулись к теме четырехдневной рабочей недели. Unilever, Kickstarter, Bolt и Panasonic начали действовать. На правительственном уровне работать 32 часа в неделю предлагают в Шотландии, Испании, Японии и Исландии.

К таким изменениям мир побуждают выгорание работников, психическое здоровье, балансировку жизни и работы. Работодатели идут на это, чтобы привлекать таланты. Компания 4-Day Week Global выяснила, что 63 процентам фирм новация помогла привлекать работников. 78% из них сказали, что чувствуют себя более счастливыми.

Шесть из десяти работников отмечают, что могут справиться со своими задачами менее чем за 40 часов. Учитывая это, отмечает World Economic Forum, сокращение рабочей недели может иметь и социальные и экономические выгоды для всех.