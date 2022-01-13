Данилов рассказал о плане Путина по Украине

На данный момент президент России Владимир Путин планирует осуществить внутреннюю дестабилизацию в Украине. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью, сообщает Украинская правда.

Данилов считает, что цель Путина заключается в том, чтобы уничтожить Украину как отдельное государство, а в идеале – и вовсе восстановить Советский Союз.

Секретарь СНБО утверждает, что как только ситуация внутри нашей страны будет расшатана, глава РФ сможет воспользоваться этим, чтобы "сделать свое черное дело" .

Он также добавил, что при отсутствии дестабилизации в Украине Путину будет значительно сложнее воплотить в жизнь те цели, которые сторона РФ поставила перед собой.