Данилов рассказал о "свежем" плане Путина по Украине
На данный момент президент России Владимир Путин планирует осуществить внутреннюю дестабилизацию в Украине. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью., сообщает Украинская правда.
Данилов считает, что цель Путина заключается в том, чтобы уничтожить Украину как отдельное государство, а в идеале – и вовсе восстановить Советский Союз.
Секретарь СНБО утверждает, что как только ситуация внутри нашей страны будет расшатана, глава РФ сможет воспользоваться этим, чтобы
"сделать свое черное дело".
Он также добавил, что при отсутствии дестабилизации в Украине Путину будет значительно сложнее воплотить в жизнь те цели, которые сторона РФ поставила перед собой.
"...Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он довольно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства... Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация в нашей стране...", – заявил собеседник.