ВОЗ заявила о превращении COVID-19 в эндемичную инфекцию

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может постепенно превратиться в эндемическую инфекцию. То есть ту, которая характерна для определенной местности.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы технической группы ВОЗ Марии Ван Керкхове во время брифинга, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Этот вирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным. Это бесспорно" , - заявила она.

По словам эксперта, сейчас пандемия коронавируса находится "в самом разгаре".

"Растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения стран. Но мы еще не дошли до этой стадии" , - отметила ван Керкхове.

Она подчеркнула, что вирус часто мутирует, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно. В частности, и из-за того, что разные страны борются с пандемией по-разному,