Ермак и Салливан провели переговоры по Нормандии

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 12 января, провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и пути ее решения, написал Ермак в Twitter, сообщает Корреспондент.

"Продолжили регулярный диалог с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и дальнейшие шаги по ее деэскалации" , - написал глава ОП.

Также собеседники отметили важность дальнейшей работы "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации на Донбассе.