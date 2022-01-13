Эстония планирует передать Украине военную помощь для усиления ее Вооруженных сил. В пакет военной помощи войдут вооружение для армии и современный полевой госпиталь, сообщает Слово и дело.

Об этом рассказал посол Эстонии в Киеве Каимо Кууск в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы в Эстонии можем также привезти вам немного оружия, и вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире» , - рассказал посол.

Он добавил, что госпиталь является совместным изделием ФРГ и Эстонии, он устанавливается и снимается за один час.