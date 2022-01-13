Протестующие попытались ворваться в здание парламента Австралии

Протестующие попытались ворваться в здание парламента Австралии
Фото: Pixabay

Четырех человек — троих мужчин и одну женщину — арестовали за попытку нелегально пробраться в здание парламента в Канберре, сообщает Лента.Ру.

Инцидент произошел в ходе протестов, вызванных политикой властей Австралии в отношении коренного населения и вакцинации от COVID-19, всего там было около 40 человек. На опубликованных изданием кадрах видно, что правоохранительные органы разгоняют протестующих и пытаются оттеснить их от здания парламента.

Полиция утверждает, что неизвестные попытались войти в здание парламента, но их вовремя остановили. Пока им не предъявили обвинения.

В конце декабря во время акции в защиту прав коренных народов загорелось здание, где ранее располагался парламент (сейчас там находится Музей австралийской демократии). Пламя потушили в течение четверти часа, никто не пострадал. По словам одного из участников протестов, возгорание произошло после того, как полиция применила газ для разгона демонстрантов. По другим данным, поджог совершили протестующие.

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