В Дании предлагают делать четвертую прививку от COVID-19

Власти Дании предоставили жителям страны возможность получить уже четвертую дозу вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Бустерную прививку предложат людям, наиболее уязвимым от инфекции, заявил министр здравоохранения Магнус Хеунике, сообщает Deutsche Welle.

Органы здравоохранения свяжутся с ними в ближайшие дни.

Одновременно официальный Копенгаген сократил срок действия так называемого паспорта здоровья. Теперь у жителей королевства, сделавших две прививки от ковида, этот документ действует в течение пяти месяцев после второй дозы вакцины - вместо семи. Третий укол, который сделали 54,6 процента жителей, означает неограниченный срок действия паспорта.

Кроме того, датские власти объявили о возобновлении работы учреждений культуры, вынужденных 19 декабря закрыть свои двери для посетителей. На мероприятия в помещениях будут пускать не больше 500 человек.