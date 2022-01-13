"Аквамен" Джейсон Момоа расстался с женой после 16 лет отношений

42-летний актер Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов" и фильмам "Аквамен", "Конан-варвар", и 54-летняя актриса Лиза Боне объявили о разводе после 16 лет отношений, сообщает УНИАН.

Об этом стало известно из совместного заявления супругов в Instagram. При этом пара решила закрыть комментарии под постом.

фото: instagram

"... Мы делимся новостью о том, что расстаемся. Мы решили рассказать об этом не потому, что считаем это достойным для освещения в прессе, а чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами осталась, но она развивается теперь в другом направлении" , - говорится в сообщении.

При этом пара уточнила, что продолжит общение и общее воспитание детей.