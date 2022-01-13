Почему нужно добавлять соль в шампунь

Многие девушки ежедневно воюют за пышную шевелюру, но волосы часто уже к вечеру жиреют и теряют объем. Чтобы этого избежать этого, добавьте в свой обычный шампунь щепотку соли, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Сейчас производители предлагают массу средств по уходу за волосами, обещая быстрый рост, блеск, объем и красоту вашей шевелюры. Но всяческие кондиционеры, маски, специальные шампуни могут сильно бить по карману.

Попробуйте добавить в свое средство для мытья головы немного соли и удивитесь результату.

Зачем добавлять соль в шампунь?

Обычная крупная кухонная соль обладает уникальным очищающим эффектом, способным придать мягкий и качественный пилинг коже головы. При этом хлорид натрия не повредит локонам.

Если вы устали от того, что волосы быстро становятся жирными и выглядит несвежими, то соль устранит данную проблему.

Добавьте щепотку соли в необходимое для вас количество шампуня. Для очень длинных волос - неполная чайная ложка. И увидите потрясающий результат высушив голову.

Можно также поэкспериментировать, добавив соль в кондиционер для волос. Нанесите средство на чистые влажные волосы, продержите до десяти минут и смойте.

Способ подходит не всем

Помните, что такую процедуру нельзя проводить часто (не более одного раза в 7-10 дней), иначе можно пересушить волосы. Также, если у вас появляется зуд, раздражение, перхоть, такой способ вам не подходит.