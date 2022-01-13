В ООН потребовали расследовать применение силы во время протестов в Казахстане

Эксперты по правам человека ООН потребовали прекратить применение силы, в том числе смертоносной, против протестующих в Казахстане и обеспечить независимое расследование инцидентов, сообщает Новое время.

В заявлении организации говорится, что эксперты обеспокоены приказом президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева силам безопасности и армии "открывать огонь на поражение" по протестующим.

Они призвали власти и силы безопасности прекратить применение смертоносной силы против протестующих и осудить злоупотребление термином "террористы" в отношении участников акций протеста.

Там подчеркнули, что применение смертоносной силы должно использоваться исключительно в целях самообороны и когда исчерпаны все другие средства, включая несмертоносную силу. Эти принципы применимы и к иностранным силам, действующим на территории Казахстана с его согласия.

"Это показывает, как ошибочные контртеррористические меры могут быть использованы сектором безопасности, который не несет ответственности перед законом за действия, которые, казалось бы, оправдываются борьбой с терроризмом" , — резюмировали в ООН.

В первые дни января 2022 года Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами.

Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. Власти Казахстана назвали беспорядки следствием действий "террористических групп". В стране ввели чрезвычайное положение. 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ силовикам стрелять "без предупреждения и на поражение" по "террористам".

Вечером 5 января Совет ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) принял решение ввести войска в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Свои войска, которые в организации называют "миротворческими", в Казахстан направили Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. С утра 6 января подразделения ОДКБ начали брать под контроль объекты в Казахстане. 11 января Токаев заявил, что основная миссия иностранных войск закончена.