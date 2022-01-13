Данилов рассказал, как СНБО узнали о коронавирусе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, как украинские власти узнали о COVID-19. По его словам, началось все с того, что один китайский олигарх хотел заказать крупную партию масок в Украине.

Об этом Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

"О масках интересная история: чтобы вы понимали, у нас была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил его, это было в январе, о крупной закупке масок" , – рассказал Данилов.