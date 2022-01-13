В Киеве снесли общежитие, а жители остались на улице
В Киеве застройщик и Национальная академия наук Украины снесли общежитие, а жители остались прямо на улице. По словам киевлян, проживавших там более 20 лет, им даже не дали забрать вещи.
Об этом пишет "Левый берег".
"В 2016 году КП "Киевжилэксплуатация" признало общежитие аварийным. Жители рассказывают, что их должны переселить в новые квартиры, но фактически предложили либо койко-места, либо общежития в Киевской области. Люди не захотели переезжать на таких условиях", - говорится в материале.
Во вторник, 11 января, здание по адресу Метрологическая, 1 начали сносить. Как объясняют жильцы, они даже не знали о начале сноса здания.
"Мы просили его (юриста застройщика - ред.) забрать хоть вещи, но нет. Мне только один из мальчиков вынес шубу, ботинки, шапку и сумку с зарядкой для телефона и всякими мелочами", - поделилась уже бывшая жительница общежития.
В общей сложности в общежитии было прописано 15 семей. Некоторые уехали, но вещей люди еще не забирали и планировали вернуться.
На сайте Голосеевской РГА нет ни одного упоминания о сносе общежития. Также на месте не было ни депутатов горсовета, ни представителей райадминистрации, ни сотрудников НАНУ.
Академия наук уже прокомментировала ситуацию. В сообщении на странице НАНУ в Facebook говорится, что здание непригодно к проживанию, а его жители фактически были самоселами.
«Группа лиц, незаконно захвативших и остававшихся в здании общежития по ул. Метрологическая, 1 в Голосеевском районе г. Киева, не являются сотрудниками НАН Украины и не находятся с НАН Украины ни в каких юридических правоотношениях. Им, как и другим, также было предложено переселение в другие общежития, однако они настаивали на получении квартир в новостройках... На данный момент эти лица уже не проживали постоянно в помещении общежития, а только приходили на дневное дежурство», - заявили в НАН.
Академия подытожила, что здание общежития находилось в аварийном состоянии. Там не было ни газа, ни тепла, ни электричества. По расчетам, стоимость восстановления и реконструкции здания значительно превышает стоимость постройки нового.