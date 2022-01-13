В Киеве снесли общежитие, а жители остались на улице

В Киеве застройщик и Национальная академия наук Украины снесли общежитие, а жители остались прямо на улице. По словам киевлян, проживавших там более 20 лет, им даже не дали забрать вещи.

Об этом пишет﻿ "Левый берег".

"В 2016 году КП "Киевжилэксплуатация" признало общежитие аварийным. Жители рассказывают, что их должны переселить в новые квартиры, но фактически предложили либо койко-места, либо общежития в Киевской области. Люди не захотели переезжать на таких условиях" , - говорится в материале.

Во вторник, 11 января, здание по адресу Метрологическая, 1 начали сносить. Как объясняют жильцы, они даже не знали о начале сноса здания.

"Мы просили его (юриста застройщика - ред.) забрать хоть вещи, но нет. Мне только один из мальчиков вынес шубу, ботинки, шапку и сумку с зарядкой для телефона и всякими мелочами" , - поделилась уже бывшая жительница общежития.

В общей сложности в общежитии было прописано 15 семей. Некоторые уехали, но вещей люди еще не забирали и планировали вернуться.

Фото: Макс Требухов

На сайте Голосеевской РГА нет ни одного упоминания о сносе общежития. Также на месте не было ни депутатов горсовета, ни представителей райадминистрации, ни сотрудников НАНУ.

Академия наук уже прокомментировала ситуацию. В сообщении на странице НАНУ в Facebook говорится, что здание непригодно к проживанию, а его жители фактически были самоселами.

«Группа лиц, незаконно захвативших и остававшихся в здании общежития по ул. Метрологическая, 1 в Голосеевском районе г. Киева, не являются сотрудниками НАН Украины и не находятся с НАН Украины ни в каких юридических правоотношениях. Им, как и другим, также было предложено переселение в другие общежития, однако они настаивали на получении квартир в новостройках... На данный момент эти лица уже не проживали постоянно в помещении общежития, а только приходили на дневное дежурство» , - заявили в НАН.﻿

Академия подытожила, что здание общежития находилось в аварийном состоянии. Там не было ни газа, ни тепла, ни электричества. По расчетам, стоимость восстановления и реконструкции здания значительно превышает стоимость постройки нового.