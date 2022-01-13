Вдохновляемся стилем королевы: яркие зимние образы Елизаветы II
Королева всегда поражает своими лаконичными и стильными образами, которые каждый раз варьируются цветовой палитрой. Поэтому наша редакция предлагает вспомнить десять стильных образов Елизаветы II за последние несколько лет, пишет Марта Гнат, 24 Канал.
Известно, что Елизавета II выбирает для выходов яркие образы, чтобы ее лучше можно было увидеть среди толпы. Также это облегчает работу охране и спецслужбам, которые следят, чтобы с королевой ничего не случилось на публике. Однако такая особенность Ее Величества уже давно нравится поклонникам, и теперь ее невозможно представить в чем-то сером и обыденном.
Лучшие зимние образы Елизаветы II
Яркое пальто и шляпку цвета фуксии королева надевала на RAF Marham в качестве почетного воздушного командира станции.
Королева Елизавета II в светло-сером пальто посетила Королевский колледж врачей Лондона, чтобы отметить его 500-летие.
Малинового цвета пальто и по традиции украшенная цветами шляпка. Ее Величество посетила мероприятие, посвященное 100-летию Англо-скандинавского общества.
Королева в багровом пальто поздравляет всех с Рождеством. Образ дополняет брошь в виде цветка и яркий букет в руках.
Королева в темно-голубом пальто посетила организацию под названием "Школа правительственного кодекса и шифрования", которая отмечала столетие своего существования.
В синем пальто, которое украшено мехом на груди и рукавах, Елизавета II отмечала столетие предоставления префикса "королевский" отдела капелланов королевской армии в часовне гвардейцев в Лондоне.
Ярко-красное пальто, черные перчатки и туфли и такая же сумочка – королева посетила рождественскую утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
Пальто и шляпку в клетку светло-персикового цвета дополняют классические черные перчатки, придающие элегантности образу. Елизавета II как почетный воздушный командир посетила RAF Marham в Норфолке.
В траурном черном пальто королевская семья чтила память всех тех, кто погиб в двух мировых войнах и других конфликтах на службе.
Королева в темно-бирюзовом пальто, украшенном золотыми пуговицами, выступала на церемонии открытия Шотландского парламента в октябре 2021 года.