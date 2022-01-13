Rozetka запустила свою оплату частями в партнерстве с крупным банком

Онлайн-ритейлер Rozetka запустил оплату частями. Услуга доступна всем пользователям вне зависимости от из банка, сообщает AIN.ua.

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka запустил собственную оплату частями в партнерстве с Альфа-банком.

Оплата частями от ритейлера доступна всем пользователям независимо от банка — пройти авторизацию можно с помощью BankID любого банка. Также отмечается, что доступная сумма рассрочки не зависит ни от баланса, ни от кредитного лимита карты выбранного пользователем банка.

Сумма/лимит кредита составляет от 500 до 20 000 гривен, а воспользоваться им могут граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет.

Срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев, процентная ставка 0,01% годовых. Отмечается, что срок принятия решения о рассрочке — до двух минут.

Чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно выбрать товар с логотипом Rozetka под ценником. Цифрами на иконке изображено максимально доступное количество платежей.

По кнопке Купить в кредит доступна опция покупки частями и желаемый срок рассрочки.

Также потребуется заполнить данные о трудоустройстве и дате рождения и подписать договор с помощью SMS.

Погасить рассрочку можно будет через нтернет-банкинг или приложение Альфа-банка, сервис Альфа Погашение, терминалы банка и EasyPay, City24 или кассу.