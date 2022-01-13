В Минобороны Германии не хотят связывать "СП-2" с агрессией РФ

В Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом. Там призвали не смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и РФ.﻿ Об этом, со ссылкой на главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью RBB, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока-2" - ред.) в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт через переговоры. И у нас сейчас есть такая возможность" , - сказала Ламбрехт.

По ее словам, не стоит использовать для поиска решений "проекты, которые с этим совсем не связаны".