В Минобороны Германии не хотят связывать "СП-2" с агрессией РФ
В Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом. Там призвали не смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и РФ. Об этом, со ссылкой на главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью RBB, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока-2" - ред.) в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт через переговоры. И у нас сейчас есть такая возможность", - сказала Ламбрехт.
По ее словам, не стоит использовать для поиска решений
"проекты, которые с этим совсем не связаны".
"Это не удастся", - резюмировала глава Минобороны Германии.