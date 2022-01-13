Мы не хотим возвращения в Советский Союз - Кличко

Украина избрала демократическое европейское будущее, и поэтому Россия наращивает агрессию. Об этом лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью американскому телеканалу CNN, сообщает УНИАН.

"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея – возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это причина происходящего" , – заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну, или это просто "игра мышцами" со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию" , – объяснил лидер "УДАРа" зрителям из США.

Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности.