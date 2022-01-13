В Германии пообещали помочь Украине в борьбе с РФ

Россия собственноручно создала кризис в Европе и теперь шантажирует нападением на Украину. Об этом заявила депутат Европейского парламента, немецкий политик Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, сообщает Сегодня.

По ее словам, Россия "сгенерировала" этот кризис и теперь "шантажирует и страны Альянса, и другие стороны" тем, что нападет на Украину.

"Россияне говорили, что мы будем вам говорить, что мы требуем. Но мы на это не согласны. Мы сами определяем свою повестку дня" , – подчеркнула депутат Европарламента.

Виола фон Крамон Таубадель отметила, что в Германии есть поддержка Украины.

"Есть комитет по обороне в Бундестаге. Это и либералы, и свободные демократы, поддерживающие Украину очень сильно и мощно. И они преданы этой поддержке не только оружием, но и санкциями в отношении России. И наш министр иностранных дел действительно поддерживает предложения Соединенных Штатов и драконовские санкции в том числе" , – сообщила она.

Комментируя ситуацию с российским газопроводом "Северный поток-2", Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что предыдущее немецкое правительство принимало определенные решения, которые в данный момент сложно изменить.