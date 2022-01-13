Оля Полякова показала фото с дочерьми
Певица Оля Полякова опубликовала трогательное фото с дочками, которое сделала во время совместного отдыха. Артистка отметила, что дочери – это комплимент Бога женщине, сообщает 24 Канал.
Оля Полякова воспитывает двух дочерей – Машу и Алису. Иногда у них бывают конфликты, однако все равно звездная мама и ее дети много времени проводят вместе.
Исполнительница предстала перед камерой вместе с Алисой и Машей на отдыхе. На лицах девушек не было косметики, а их волосы были мокрыми после купания и красиво развевались на ветру. Полякова и ее старшая дочь решили дополнить пляжные аутфиты солнцезащитными очками.
"Мои любимые! Дочь – комплимент Бога женщине. Спасибо! С днем дочки наши дорогие девочки! Будьте здоровыми и счастливыми!", – написала Полякова под фото.
Также артистка обнародовала фото детей, на котором они изображены в лесу.