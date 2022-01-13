Украинки узнали соперниц в первом круге Australian Open

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису. Украинские теннисистки узнали имена своих соперниц в первом круге основной сетки, сообщает УНИАН.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№16 WTA) попала на Фиону Ферро из Франции (№104 WTA).

Также своих оппоненток узнали другие украинки.

Марта Костюк (№50 WTA) - Диан Парри (Франция, №117 WTA)

Ангелина Калинина (№51 WTA) - Джессика Пегула (США, №22 WTA)

Даяна Ястремская (№102 WTA) - Мэдисон Бренгл (США, №59 WTA)

Свитолина дважды выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (в 2018 и 2019 годах), а рекордом Костюк и Ястремской является третий круг соревнований.

Заметим, что Леся Цуренко (№120 WTA) пробилась в финал квалификации Australian Open. 32-летняя украинка поборется за право сыграть в основной сетке с россиянкой Элиной Аванесян (№214 WTA).

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