Украинки узнали соперниц в первом круге Australian Open
Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии по теннису. Украинские теннисистки узнали имена своих соперниц в первом круге основной сетки, сообщает УНИАН.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№16 WTA) попала на Фиону Ферро из Франции (№104 WTA).
Также своих оппоненток узнали другие украинки.
Марта Костюк (№50 WTA) - Диан Парри (Франция, №117 WTA)
Ангелина Калинина (№51 WTA) - Джессика Пегула (США, №22 WTA)
Даяна Ястремская (№102 WTA) - Мэдисон Бренгл (США, №59 WTA)
Свитолина дважды выходила в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (в 2018 и 2019 годах), а рекордом Костюк и Ястремской является третий круг соревнований.
Заметим, что Леся Цуренко (№120 WTA) пробилась в финал квалификации Australian Open. 32-летняя украинка поборется за право сыграть в основной сетке с россиянкой Элиной Аванесян (№214 WTA).
Australian Open-2022: что известно
- Первый в году турнир "Большого шлема" состоится в Мельбурне с 17 по 30 января.
- Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии заявили, что в турнире смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки.
- Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.