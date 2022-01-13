В испанском футболе Крым считают российским (фото)

Испанская футбольная Ла Лиги Крым считает российской территорией. По крайней мере, полуостров отображается в составе Российской федерации на официальном сайте организации, сообщает Обозреватель.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в разделе "Где смотреть Ла Лигу" карты Украины и России не соответствуют признанным во всем мире границам.

Если выбрать в качестве страны для просмотра Украину, то появляется информация об официальном трансляторе, а карта нашей державы отображается без оккупированного Крыма.

Карта Украины на сайте Ла Лиги. Источник: https://www.laliga.com/en-UA

Можно предположить, что коммерческие структуры Ла Лиги, в первую очередь, интересует вопрос продажи телеправ. Однако это не снимает с них ответственности за скандальную информацию на картах.

На страницах испанского чемпионата в соцсетях украинцы уже начали высказывать претензии. Однако пока что Ла Лига не отреагировала на обращения.