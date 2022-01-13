Массовое минирование: в нескольких городах сообщили о минировании ТРЦ

В нескольких городах Украины полицейские проверяют информацию о минировании торговых центров. На месте происшествий работают взрывотехники и кинологи, проводится эвакуация.

Об этом сообщает полиция и СМИ.

"В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы. Пока правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов" , - написали правоохранители﻿ в Facebook.

Также сообщается о минировании ТРЦ "Киев" и "Экватор" в Полтаве.

Полицейские эвакуируют посетителей и работников ТРЦ. Все обстоятельства происшествий устанавливаются.

В Житомире сегодня, 13 января, около 10:15 на электронный адрес полиции поступило сообщение о минировании ТРЦ. На местах расположения зданий по ул. Киевской и на Ржаном рынке работают соответствующие подразделения полиции и другие экстренные службы, сообщила﻿ пресс-служба полиции в Житомирской области.

В полиции﻿ Луганской области также заявили об информации о проверке минирования торговых центров.

"Сегодня, 13 января, в 09:40 в полицию поступила анонимная информация о минировании торговых центров" , - написала начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Как сообщает УНН﻿, в Хмельницком около 9:18 на электронный адрес полиции поступило сообщение о минировании школы № 6 во Владимирском переулке, 13. На место происшествия выехали сотрудники всех экстренных служб. Правоохранители оцепили район возможной опасности, эвакуировали учеников, учителей и работников школы.

По данным СМИ, в Кривом Роге Днепропетровской области заминировали все школы в двух районах города.

Кроме того, СМИ сообщают о минировании всех ТРЦ в Херсоне и Николаеве.