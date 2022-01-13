Шольц пообещал добиваться возобновления переговоров в нормандском формате

Канцлер германии Олаф Шольц заявил, что правительство Германии будет добиваться возобновления переговоров в рамках нормандского формата, сообщает Deutsche Welle.

"Сейчас идут переговоры на четырех уровнях. Это хороший прогресс. Все дипломатические средства должны использоваться для улучшения европейской безопасности" , — отметил он.

Немецкий канцлер также обвинил Россию в том, что аннексировав украинский Крым в 2014 году, она нарушила основополагающий принцип недопустимости нового передела границ в Европе.

По словам Шольца, к этому принципу необходимо вернуться.