Началось заседание ОБСЕ: рассмотрят предложения РФ по "гарантиям безопасности"

В Вене начинается специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по случаю перехода председательства к Польше. Сегодня на этой площадке Россия расскажет о своих предложениях по гарантиям в сфере европейской безопасности. Об этом сообщает "РИА-Новости"﻿.

В рамках заседания ОБСЕ глава МИД Польши Збигнев Рау представит программу польского председательства в ОБСЕ на 2022 год.

Как рассказали в постпредстве России при международной организации, на мероприятии планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов" . После главы польского МИД выступят представители и послы 57 стран-участниц ОБСЕ, уточнили в дипмиссии.

Польский МИД отметил, что приоритетами председательства страны в ОБСЕ в 2022 году станут оказание поддержки в разрешении конфликтов, реагирование на вызовы, вызванные пандемией, и сотрудничество в выполнении обязательств ОБСЕ.

"Основной целью председательства Польши в ОБСЕ будут действия, направленные на урегулирование региональных и замороженных конфликтов путем поддержки структур ОБСЕ. Польша намерена действовать как честный посредник и медиатор между всеми заинтересованными сторонами", — сообщило министерство.

Как заявил действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, диалог между странами-членами должен основываться на принципах международного права и использовании инструментов и механизмов ОБСЕ.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы ОБСЕ работала максимально эффективно", — сказал Рау.

После сессии польский министр и генсек ОБСЕ Хельга Шмид ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции. Во второй половине дня брифинг для СМИ проведет постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

В российской дипмиссии при ОБСЕ подчеркнули, что нынешнее заседание не будет посвящено отношениям с Россией, поскольку дополнительных переговоров с российской стороной не запланировано. По словам дипломатов, речь идет о разных форматах, поскольку в ОБСЕ, в отличие от НАТО, Россия является полноправным участником.