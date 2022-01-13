Кайли Дженнер стала самой популярной девушкой в Instagram

24-летняя Кайли Дженнер – младшая из знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер – побила не один рекорд. К примеру, ранее девушка стала самой молодой миллиардершей в мире. Ее посты в сети считались самыми высокооплачиваемыми, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

А теперь она добилась новой ступени, охватив максимальное количество пользователей в Instagram среди девушек. На днях количество ее фолловеров стало равняться 300 млн. Таким образом, Кайли оставила позади не только своих сестер, но и главную соперницу – Ариану Гранде (289 млн).

Интересно, что такая популярность Дженнер не обусловлена ее активностью. В последнее время беременная знаменитость ушла в тень.

Беременность Кайли Дженнер помогла ей заполучить фолловеров (фото: instagram.com/kyliejenner)

Отметка в 300 миллионов фолловеров сделала ее первой женщиной за всю историю приложения, которой удалось этого достичь. К слову, обойти главную звезду Instagram ей пока не удалось. Почетное первое место занимает Криштиану Роналду со своими 389 млн фолловеров.