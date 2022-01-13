Фьюри набросился на Кличко, который заступился за Усика

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оскорбил Александра Усика, назвав его "напичканным стероидами средневесом", сообщает УНИАН.

Владимир Кличко вступился за соотечественника, напомнив Фьюри о его положительном допинг-тесте.

"Тайсон, ты живешь в стеклянном домике, и кому-то надо забрать твои камни. Недавно, перед нашим боем, у тебя действительно был положительный допинг-тест. Любой может это погуглить и проверить. Держи себя в руках" , - написал Кличко-младший.

Владимир добавил к своему посту в Twitter афоризм писателя Роберта Льюиса Стивенсона: "Люди в стеклянных домах не должны бросаться камнями". Британская поговорка означает: "Тот, кто сам не лишен недостатков, не должен критиковать других за такие же недостатки".

@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa — Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022

Фьюри записал ответ для Кличко в своем стиле:

"Кличко - еще один украинский бомж который мечтает, что Усик может сделать что-то такому человеку, как я. Владимир, у тебя еще хватает наглости вернуться после всех этих лет и открывать свой большой рот. Ты ни разу в меня не попал. Не попал ни одним из своих ударов. Я забрал у тебя все пояса. Смотри, раньше это принадлежало тебе, а теперь это мое, ты, никчемный бомж. Продолжай мечтать".

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