"Абсолютный триумф": новый фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери"

Последний фильм Альмодовара "Параллельные матери" продолжает "штурмовать" кинотеатры во всем мире, списки лучших фильмов года и вскоре появится в украинских кинотеатрах, где дата премьеры назначена на 3 февраля. Подробнее о том, что представляют собой "Параллельные матери" и что говорит о картине западная пресса – читайте в нашем материале, сообщает 24 Канал.

Главную роль в фильме исполняет муза Альмодовара – обладательница Оскара Пенелопа Крус, для которой это уже восьмой совместный проект с режиссером. По сюжету, ее героиня Дженис – довольно успешный мадридский фотограф, которая заводит случайный роман с одним из героев своей съемки.

Их сближает один общий интерес, который касается на самом деле не только их, а по факту – всей современной Испании. Результатом связи становится беременность Дженис, которую она отказывается прерывать. В клинике она знакомится с юной студенткой Аной и их судьбы пересекаются самым неожиданным образом.

Кроме Крус, в фильме сыграла другая постоянная звезда Альмодовара – Росси Де Пальма, а также новое лицо европейского кино – красавица Милена Смит.

"Параллельные матери" 2021: смотрите трейлер

"Параллельные матери" открывали престижный Венецианский кинофестиваль, где Пенелопа Крус стала обладательницей Кубка Вольпи за лучшую женскую роль, а фильм произвел неизгладимое впечатление на критиков, ведь неожиданно под маской истории про неидеальных матерей Педро Альмодовар скрыл, впервые в своей карьере, политическое высказывание.

Какой же окажется новая работа Педро Альмодовара "параллельные матери" и достойна ли Пенелопа Крус номинации на Оскар – мы узнаем очень скоро. Фильм выходит в украинский прокат с 3 февраля.