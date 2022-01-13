Кремль оценил возможные санкции против Путина

Возможные новые санкции США, с учетом неминуемого ответа России, можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так, трактовать невозможно. <...> Введение санкций против главы государства <...> это запредельная мера", — добавил представитель Кремля.

В то же время, Москва пока не планирует отвечать на санкции США, заявил Песков.﻿ В Кремле надеются, что это лишь громкие заявления и "бряцания".

"Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое "бряцание" – по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну", – сказал он журналистам.

Кроме того, Песков назвал возможные новые санкции США попыткой давления на Россию. И, по его словам, она "априори бессмысленная" .

"Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров. Пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров - это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная", – сказал Песков журналистам.

Также он заявил, что в России считают, что подобные угрозы не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности.

"Они (санкции – ред.) не способствуют дальнейшим поискам взаимоприемлемых решений. Они не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения трехступенчатых переговоров", – сказал Песков.

Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Кроме того, пресс-секретарь Путина оценил переговоры с США как неудачные.