"Эвертон" избавился от главного конкурента Миколенко

"Эвертон" избавился от главного конкурента Миколенко
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Левый защитник английского "Эвертона" Люка Динь пополнил состав другого клуба АПЛ. 28-летний француз стал игроком "Астон Виллы", сообщает УНИАН.

Сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов (около 30 млн евро). Динь выступает в том же амплуа, что и Виталий Миколенко. Люка покинул "Эвертон" из-за личного конфликта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом. "Эвертон" приобрел Миколенко, заранее зная, что Динь покинет команду.

Динь ранее защищал цвета французского "Лилля" и ПСЖ, итальянской "Ромы" и испанской "Барселоны". Люка сыграл 43 матча за национальную сборную Франции, в составе которой стал вице-чемпионом Европы-2016.

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Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"

  • Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
  • Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
  • Виталий будет зарабатывать в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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