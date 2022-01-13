За минированием может стоять "психически нездоровый человек" - источник в МВД
За массовым минированием может стоять "психически нездоровый человек", заявили источники в МВД, передает Telegram-канал "Сегодня".
"Киберполиция усиленно выясняет, кто стоит за этой волной минирований. Один ли это человек, спланированная ли это акция, стоит ли за этим несколько человек - все это устанавливается. Не исключено, что за этим может стоять и психически нездоровый человек", - рассказали в МВД.
В МВД отметили, что волна таких "минирований" происходит не впервые - такое уже было в ноябре 2017 года.
"Тогда минировали автовокзалы, киевские станции метро и ТРЦ. Было установлено, что звонки поступили из России. Кто-то был заинтересован расшатать ситуацию в Украине", - сообщили в ведомстве.