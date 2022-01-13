За минированием может стоять "психически нездоровый человек" - источник в МВД

За массовым минированием может стоять "психически нездоровый человек", заявили источники в МВД, передает﻿ Telegram-канал "Сегодня".

"Киберполиция усиленно выясняет, кто стоит за этой волной минирований. Один ли это человек, спланированная ли это акция, стоит ли за этим несколько человек - все это устанавливается. Не исключено, что за этим может стоять и психически нездоровый человек" , - рассказали в МВД.

В МВД отметили, что волна таких "минирований" происходит не впервые - такое уже было в ноябре 2017 года.