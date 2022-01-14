Узнаем точный вес: когда и как правильно взвешиваться

Хотите узнать свой вес? Тогда взвешивайтесь правильно! Сколько бывает историй от худеющих, когда они спускались с весов со слезами на глазах. А почему? Потому что видели цифры, которые заставляли их страдать. Часто это происходит из-за неправильного взвешивания, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в Instagram, как и когда делать это правильно.

Правила взвешивания:

Голышом или в одежде?

Обязательно взвешивайтесь без одежды, это касается даже нижнего белья. Это поможет избежать неточности.

До или после туалета?

Наполненные мочевой пузырь и кишечник могут дать погрешность до 500 граммов веса. Поэтому, прежде чем взвешиваться, надо сходить в туалет.

Утром или вечером взвешиваться?

Лучшим временем для взвешивания является утро — тот момент, когда вы только что проснулись. Чтобы более точно понять свой вес, рекомендую вам взвешиваться все время в одно и то же время.

Как часто нужно взвешиваться?

Частота взвешивания зависит от цели, которую вы себе поставили. Если вы просто поддерживаете вес, то взвешиваться рекомендуется один – два раза в неделю. Если вы снижаете вес, то рекомендую вам вставать на весы в течение всего процесса похудения!

Нужно ли учитывать менструальный цикл?

У каждой женщины процесс менструации происходит индивидуально. У некоторых отекает все тело из-за задержки воды в организме. В эти периоды взвешиваться не стоит, подождите окончания периода.