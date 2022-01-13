Аренда квартир за год подорожала на 10%: цены по регионам

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10,0% с 3 903 до 4 294 гривен. На первом месте по стоимости аренды город Киев - 8 513 гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Госстата, далее идут Львовская (5 191 гривен), Одесская область (5 081 гривен), Харьковская (4 966 гривен) области.

Самые дешевые квартиры в Ивано-Франковской области (2 619 гривен), Сумской области (2 364 гривен) и Луганской области (2 256 гривен).