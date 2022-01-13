Молодым семьям выдадут 500 госкредитов на жилье за 3 месяца

Государственный фонд содействия молодежному строительству планирует в первом квартале текущего года выдать кредиты пяти сотням украинских семей, пишет Светлана Голландс, РБК-Украина.

По словам главы правления Фонда Сергея Комнатного, уже на этой неделе запланирован отбор участников кредитной программы для переселенцев "Жилье для внутренне перемещенных лиц".

Условия госпрограммы

По этой госпрограмме предусматривается кредит на срок до 20 лет под 3% годовых. Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не позднее 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад. Нормативная площадь жилья – 21 кв. м общей площади на человека и 10,5 кв.м дополнительно на семью.

Программа реализуется Фондом и Мининтеграции при поддержке Минцифры на средства гранта правительства Германии, предоставленного через банк KfW.

Отбор участников проходил в пять этапов на протяжении 2021 года. По результатам отбора жилье уже получили 240 семей. На этой неделе должны отобрать еще 150 участников. По словам Сергея Комнатного, в дальнейшем этапы отбора будут проходить не реже одного раза в месяц.

Капля в море

Впрочем, статистика осчастливленных жильем переселенцев, приведенная Фондом – пока капля в море. По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается почти 1,5 млн внутренне перемещенных граждан, 2/3 из которых, как сообщает нардеп Дмитрий Лубинец, нуждаются в жилье, так как сейчас снимают его за свои деньги. И лишь 10% уже смогли обзавестись собственными квартирами или домами.

Параллельно в текущем году активизируется и общая Госпрограмма обеспечения украинской молодежи жильем, сообщил Комнатный. По его информации, дополнительно более 200 молодых семей приобретут собственное жилье, оформив долгосрочную ипотеку из средств уставного капитала Молодежного фонда, который вырос благодаря распоряжению Кабмина №1657. Документ предусматривает увеличение уставного капитала Фонда почти на 170 млн грн. Кредит из капитала Молодежного фонда могут получить граждане в возрасте до 35 лет включительно. Срок кредитования – до 20 лет, процентная ставка равна учетной ставке НБУ (сейчас – 9% годовых).