Европа за 30 лет сейчас наиболее близка к войне – МИД Польши

Европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.﻿ Так считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он заявил об этом в начале заседания совета ОБСЕ, где в этом году будет председательствовать его страна. Об этом, со ссылкой на польские СМИ, сообщает Украинская правда.

Встреча ОБСЕ является одной из нескольких на этой неделе в серии дипломатических переговоров между РФ и странами Запада относительно ультиматумов Кремля и наращивания войск РФ у границ Украины.

Рау подчеркнул, что сейчас страны ОБСЕ сталкиваются с особыми вызовами миру и безопасности.

"Длительные конфликты, военные столкновения, радикализация, терроризм, наряду с эрозией режимов контроля над вооружениями, последствиями пандемии COVID-19 и глубокими нарушениями прав человека и основных свобод ведут к усилению неопределенности, непредсказуемости, расколу и страху в наших обществах. Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет", – сказал глава польской дипломатии.

Он заверил, что польское председательство в ОБСЕ не останется безразличным к проблемам безопасности, которые поднимает любое государство-участник.

"Мы имели дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительное увеличение количества войск в регионе. Недавно мы слышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния" , – сказал Рау.

Он подчеркнул, что эти аспекты требуют серьезной международной оценки и ответной реакции на основе принципов международного права. По его словам, проблема не касается одной или двух стран, а подвергает угрозе стабильность и безопасность европейского региона.