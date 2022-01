В США назвали лучшие автомобили года

В США подвели итоги престижного конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY). В этом году победу в номинациях одержали Honda и два Ford, сообщает Обозреватель.

За победу в ежегодном конкурсе боролись 36 новых автомобилей. В список номинантов отобрали 23 новинки, а в финал вышли 9 моделей – по три в каждой номинации. Определяли победителей 50 автомобильных журналистов из США и Канады.

Любопытно, что в этом году среди победителей конкурса нет ни одного электромобиля или гибрида. Все призеры оснащаются традиционными ДВС. Несмотря на все законодательные инициативы, американцы не готовы отказываться от двигателей внутреннего сгорания в пользу машин на электротяге. По данным агентства Deloitte, только 5% респондентов на сегодняшний день рассматривают возможность покупки электромобиля и примерно столько присматриваются к подзаряжаемым гибридам.

Победителем в номинации "Легковой автомобиль" в этом году стала японская Honda Civic новой генерации. Он набрал 241 балл от жюри. Популярной модели удалось опередить американский электромобиль Lucid Air (170 баллов), производство которого стартовало минувшей осенью, а также немецкий Volkswagen Golf (89 баллов).

Победителем в номинации "Легковой автомобиль" в этом году стала японская Honda Civic. Источник: northamericancaroftheyear.org

Кроссовером 2022 года в Северной Америке назван Ford Bronco (234 балла). Вместе с ним в финал вышли электрический Ioniq 5 (153 балла) и Genesis GV70 (113 баллов).

Кроссовером 2022 года в Северной Америке назван возрожденный Ford Bronco. Источник: northamericancaroftheyear.org

А в любимой многими американцами категории пикапов титул Truck of the Year завоевал еще одна возрожденная модель – пикап Ford Maverick (277 баллов). С большим отрывом он смог опередить в рейтинге электрический пикап Rivian R1T (126 баллов) и южнокорейский Hyundai Santa Cruz (97 баллов).

В категории пикапов победил Ford Maverick. Источник: northamericancaroftheyear.org

Напомним, что в прошлом году тройка финалистов выглядела следующим образом – Hyundai Elantra, Ford Mustang Mach E и Ford F-150.