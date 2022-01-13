Минирование: как действовать при обнаружении подозрительных предметов

Часто в полицию поступают сообщения о "минировании" государственных учреждений, учебных заведений, больниц, вокзалов и торговых центров. Большинство таких вызовов ошибочны.

Полиция напомнила правила поведения при обнаружении подозрительных предметов.

Чтобы не стать жертвой опасной находки, помните:

если обнаружили взрывоопасный или просто подозрительный предмет – немедленно сообщите в оперативно-спасательную службу "101" или Нацполицию. Даже если вы не уверены, что этот предмет опасен;

дождитесь приезда специальных служб, чтобы указать место и обстоятельства обнаружения;

ни в коем случае не подходите к находке, это может быть очень опасно. Оптимально безопасное расстояние – около 500 м. Также нужно установить предупредительные знаки или оградить место находки;

ни в коем случае не передвигайте, не разбирайте и не нагревайте опасную находку;

категорически запрещается самостоятельно обезвреживать взрывоопасные предметы. Это могут делать только специалисты.

Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожаются в специально отведенных местах с соблюдением правил безопасности.