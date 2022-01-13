Рената Литвинова отметила день рождения в кругу близких друзей

Вчера Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет. День рождения дива отечественного кино отмечала в Москве, успев вернуться с отдыха в Куршевеле, и собрала близких друзей на ужин в ресторане, сообщает Spletnik.

Гостями вечера, как сообщает телеграм-канал "Татлер-батлер", стали Земфира, Константин и Софья Эрнст, Ульяна Сергеенко (она, правда, на фото не попала), Гоша Рубчинский, Хибла Герзмава, Ольга Карпуть и другие.

Рената Литвинова и Гоша Рубчинский

Собравшиеся поздравляли именинницу и произносили тосты в ее честь.

фото: instagram - Хибла Герзмава и Земфира с гостьей вечера

фото: instagram - Софья Эрнст и Мария Лимонова

У большинства наших соотечественников ты ассоциируешься с женщиной-вамп, с женщиной-стиль. А у меня — с сумасшедшей кинематографисткой. Я желаю, чтобы ты умерла через сорок пять лет на сведении звука очередной картины, — с такими словами поднял бокал за Ренату Константин Эрнст.

фото: instagram - Ксения Чилингарова и Ольга Карпуть

Не обошлось, конечно, и без музыки. Для гостей играл пианист Кирилл Рихтер, оперная певица Хибла Герзмава исполнила старинный романс "Только раз бывает в жизни встреча", а Земфира выступила в роли ее ассистентки — держала микрофон, пока Хибла аккомпанировала себе на рояле. На светских тусовках Земфира, одна из самых закрытых персон нашего шоу-бизнеса, появляется очень редко, но пропустить день рождения Литвиновой не могла, ведь их связывает давняя близкая дружба.

Получила в этот вечер Рената и много подарков, часть которых она показала у себя в сторис. Среди сюрпризов от друзей были книги, вещи люксовых брендов, украшения и, конечно, букеты цветов.