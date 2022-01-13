Минздрав обнародовал главные факты об "Омикроне"

Министерство здравоохранения опубликовало информацию о том, что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон".

По предварительным результатам научных исследований:

«Омикрон» чаще приводит к инфицированию в домашних ячейках по сравнению со штаммом «Дельта».

Новый штамм имеет меньший период инкубации. В среднем он составляет 3 суток.

Происходит смещение заболеваемости штаммом «Омикрон» в более молодую возрастную группу. Если средний возраст лиц, больных штаммом «Дельта», был 38,3 года, то «Омикрон» – 30,8 года.

Увеличивается и риск повторного заражения. В случае с «Дельтой» он составлял около 2,5%, для «Омикрона» – 13%.

Предварительно, «Омикрон» в 2,9 раза инфекционнее, чем «Дельта». То есть, новый штамм более заразен по сравнению с «Дельтой».

Кроме того, пока нет информации для оценки какого-либо изменения тяжести инфекции, вызванной «Омикроном». Предварительные данные свидетельствуют, что новых необычных симптомов у больных указанным штаммом не наблюдается.

Данные указывают на понижение риска госпитализаций среди инфицированных этим штаммом. По сравнению со штаммом «Дельта», случаи заболевания «Омикроном» имеют на 15-20% меньший риск любой госпитализации и на 41% меньший риск госпитализации с пребыванием в течение 1 или более ночей в больнице, отметил Минздрав.

Риск поступления в отделение экстренной помощи или госпитализации для «Омикрона» вполовину меньше, чем для «Дельты».

Лишь у 0,6% больных Omicron были госпитализированы, по сравнению с 1,6% больных другими штаммами коронавирусной болезни. В то же время данные по госпитализациям не являются окончательными.