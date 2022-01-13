Звездный футболист спас жизнь сопернику во время матча

30-летний полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес во время последнего поединка чемпионата Катара спас жизнь 32-летнему малийцу Усману Кулибали, у которого случился сердечный приступ, сообщает УНИАН.

В первой половине матча Кулибали потерял сознание. Это произошло на 42-й минуте. Хамес бросился на помощь и поправил голову Усмана, чтобы он мог дышать. Это существенно облегчило работу медикам, которые мчали на поле.

Кулибали госпитализировали, сейчас он под наблюдением врачей, которые уверяют, что все с ним будет хорошо, несмотря на пережитый сердечный приступ.

Команды доиграли матч и "Аль-Райан" Хамеса победил "Аль-Вакру" Кулибали со счетом 3:0. Интересно, что Родригес оформил дубль после жуткого случая.

Напомним, что с 2014 по 2020 год Хамес выступал за мадридский "Реал", а также его испанский клуб отдавал в аренду "Баварии" с 2017 по 2019 год. С сентября 2021 года колумбиец выступает за катарский "Аль-Райан".