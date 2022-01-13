Жену Гогилашвили официально трудоустроили в ОП

Личную помощницу президента Владимира Зеленского официально взяли на работу в Офис президента 21 декабря. Через 11 дней после того как ее муж экс-замминистра МВД Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в ООС.

Об этом сообщает "Українські новини"﻿.

Гогилашвили уволили 13 декабря и через неделю оформили работать на Банковой Марию Левченко, которая является его женой.

Марию Левченко назначили на должность заместителя руководителя Кабинета президента Украины – руководителя Службы обеспечения мер президента Украины.

t.me/ukranewscom

До этого она работала в Офисе президента, но зарплату получала в "95 квартале".