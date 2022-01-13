В США и ЕС назвали неприемлемым предложение РФ по НАТО

В Госдепартаменте США заявили, что требования России о гарантиях нерасширения НАТО являются неприемлемыми, сообщает Новое время.

Как заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, НАТО и США привержены дипломатии как пути к построению длительной безопасности, сообщает Голос Америки.

Представительница Госдепа подчеркнула оборонный характер Альянса и то, что НАТО «никогда не расширялось посредством силы, принуждения или подрывной деятельности».

"Суверенный выбор самих стран — заявить НАТО о желании присоединиться" , — сказала Шерман.

Она также подчеркнула, что именно Россия вторглась в Украину и теперь является причиной обновленного кризиса не только для Украины, но для всей Европы и США.

Заместитель госсекретаря США подчеркнула единство НАТО и заявила о готовности к диалогу с Россией по вопросам улучшения стратегической стабильности, где Запад видит возможность для достижения взаимопонимания.

Кроме того, предложение РФ по дальнейшему нерасширению НАТО и выводу сил Альянса из приграничных с РФ стран считают неприемлем все страны Евросоюза. Об этом сказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции, сообщают "РИА-Новости"﻿.

"Европейцы не хотят, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

По его словам, речь идет "об очень конкретных требованиях, которые столкнулись также с конкретным отказом" .

"Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО. Дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенные государства. Дискуссии продолжатся, но я вижу, что есть четко сложившаяся позиция с обеих сторон. Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что в ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе.