В США и ЕС назвали неприемлемым предложение РФ по НАТО
В Госдепартаменте США заявили, что требования России о гарантиях нерасширения НАТО являются неприемлемыми, сообщает Новое время.
Как заявила заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, НАТО и США привержены дипломатии как пути к построению длительной безопасности, сообщает Голос Америки.
Представительница Госдепа подчеркнула оборонный характер Альянса и то, что НАТО «никогда не расширялось посредством силы, принуждения или подрывной деятельности».
"Суверенный выбор самих стран — заявить НАТО о желании присоединиться", — сказала Шерман.
Она также подчеркнула, что именно Россия вторглась в Украину и теперь является причиной обновленного кризиса не только для Украины, но для всей Европы и США.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула единство НАТО и заявила о готовности к диалогу с Россией по вопросам улучшения стратегической стабильности, где Запад видит возможность для достижения взаимопонимания.
Кроме того, предложение РФ по дальнейшему нерасширению НАТО и выводу сил Альянса из приграничных с РФ стран считают неприемлем все страны Евросоюза. Об этом сказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции, сообщают "РИА-Новости".
"Европейцы не хотят, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.
По его словам, речь идет
"об очень конкретных требованиях, которые столкнулись также с конкретным отказом".
"Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО. Дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений. Это распространяется на Украину, Финляндию, Швецию и любые суверенные государства. Дискуссии продолжатся, но я вижу, что есть четко сложившаяся позиция с обеих сторон. Эти требования не могут быть одобрены, европейцы разделяют эту позицию", – сказал Боррель.
Он подчеркнул, что в ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе.
"Мы сейчас вовлечены в дискуссию по архитектуре безопасности в Европе. ЕС в рамках этих дискуссий выразит свои опасения и внесет свои предложения. В частности, необходимо обсудить механизмы консультаций, предупреждения инцидентов, горячих линий связи на экстренный случай, другие меры, которые могут помочь снизить напряженность", – сообщил Боррель.