Нацсовет инициирует проверку украинских телеканалов
Из-за массового звучания русского языка в новогодних программах 31 декабря Нацсовет по телерадиовещанию инициирует проверку украинских телеканалов, сообщает Андрей Павловский.
Член Нацсовета Максим Оноприенко считает, что в условиях агрессии России необходимо, чтобы каналы уважали свою аудиторию.
"Мы разочарованы и серьёзно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения в период праздников. И это позиция не только Нацсовета, но и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы уже давно не получали. Вещателям нужно принять это во внимание", – сказал Оноприенко.
Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк допускает, что программы на русском языке производились и для продажи за границу, но это не оправдывает действия телеканалов.
Герасимьюк также подчеркнула, что это полное неуважение к своему рынку и нужно думать про государственный интерес.