Нацсовет инициирует проверку украинских телеканалов

Из-за массового звучания русского языка в новогодних программах 31 декабря Нацсовет по телерадиовещанию инициирует проверку украинских телеканалов, сообщает﻿ Андрей Павловский.

Член Нацсовета Максим Оноприенко считает, что в условиях агрессии России необходимо, чтобы каналы уважали свою аудиторию.

"Мы разочарованы и серьёзно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения в период праздников. И это позиция не только Нацсовета, но и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы уже давно не получали. Вещателям нужно принять это во внимание" , – сказал Оноприенко.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк допускает, что программы на русском языке производились и для продажи за границу, но это не оправдывает действия телеканалов.

Герасимьюк также подчеркнула, что это полное неуважение к своему рынку и нужно думать про государственный интерес.