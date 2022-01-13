Нацполиция отказалась сообщить, расследует ли показ "Сватов" на росТВ

Национальная полиция отказалась сообщить информацию о том, расследует ли в рамках уголовного производства показ сериала "Сваты-7" студии "Квартал 95" на попавшем под санкции российском государственном телеканале "Россия-1", сообщает Деловая столица.

Агентство Украинских новостей запросило у Нацполиции информацию о том, открыто ли соответствующее уголовное производство, и если нет, то будет ли заведено такое дело. Нацполиция не предоставила такую информацию.

"Сообщаем, что в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины не предусмотрено и осуществляется обобщений сведений относительно совершения уголовных правонарушений отдельными субъектами хозяйствования и их служебными лицами" , — говорится в ответе.

В ведомстве отметили, что держателем Единого реестра досудебных расследований является Офис генпрокурора, который предоставляет сведения с ЕРДР с соблюдением Уголовного процессуального кодекса и закона "О персональных данных".

Напомним, 27 декабря 2021 года в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" стартовал новый сезон сериала "Сваты" производства украинской студии "Квартал 95".

Государственное бюро расследований отказалось сообщить информацию о том, расследует ли в рамках уголовного производства показ сериала "Сваты-7" на российском пропагандистском телеканале.