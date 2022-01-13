Первые самолеты с российскими десантниками уже вылетели из Алматы

В четверг, 13 января, из аэропорта Алматы вылетели первые самолеты с российскими десантниками, участвовавшими в операции ОДКБ по подавлению антиправительственных протестов в Казахстане, сообщает Новое время.

В Минобороны РФ заявили, что четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставят российских военных в пункт постоянной дислокации в Ивановской области.

Также отмечается, что подразделения Армении, Беларуси и Таджикистан также будут возвращаться самолетами РФ, а военные из Кыргызстана вернутся домой на штатной технике своим ходом.

Войска ОДКБ под предводительством РФ были введены в Казахстан 6 января для подавления массовых антиправительственных протестов, которые местные власти объявили «террористической угрозой».

О завершении миссии президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 11 января.

После этого в ОДКБ заявили, что выведут свои силы в течение 10 дней.