В России отказались обсуждать требования отвести войска от Украины (Обновлено)

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на требования Соединенных Штатов Америки по отводу российских войск от границ Украины. По его словам, Кремль его "даже не будет обсуждать", сообщает Обозреватель.

Лавров считает такие требования Вашингтона "неприемлемыми" .

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести [воинские части] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать" , — сказал Лавров.

Он также прокомментировал переговоры РФ и НАТО, которые состоялись 12 января в Брюсселе. По словам главы российского МИД, они были деловыми и спокойными, а позицию Запада он назвал "жесткой, немного аррогантной и неуступчивой" .

Кроме того, Лавров считает, что несмотря, на то, что Россия находится "в режиме ожидания ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности", оно не будет долгим, сообщают "РИА-Новости"﻿.

"Поэтому мы продолжим режим ожидания, но оно не должно быть долгим. Ожидание не может быть долгим и президент (РФ Владимир Путин – ред.) об этом очень ясно сказал, выступая на коллегии министерства иностранных дел и в своих последующих выступлениях. Ответ должен быть быстрым", – сказал Лавров.

Следующие шаги по гарантиям безопасности определят после письменного ответа Запада, уточнил он. По словам Лаврова, РФ дождется от США и НАТО письменной реакции на предложения о гарантиях безопасности, а потом определит дальнейшие шаги.